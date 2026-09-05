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Юниоры Фефелова и Валов выиграли золото этапа Гран-при в танцах на льду

Юниоры Фефелова и Валов выиграли золото этапа Гран-при в танцах на льду

Российские юниоры Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду.

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