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FiNE NEWS

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Экспортеры объяснили, почему цены на кофе не снижаются вместе с биржевыми котировками

Экспортеры объяснили, почему цены на кофе не снижаются вместе с биржевыми котировками

Цены на кофе на мировых биржах в последнее время демонстрируют тенденцию к снижению. Однако это не отражается на розничной стоимости напитка, которая остается на прежнем уровне или даже растет.

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