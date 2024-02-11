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Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте

Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте

Европейский союз не в силах выделить Украине достаточно средств для победы над Россией. Об этом в ходе разговора с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шлюсселем заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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