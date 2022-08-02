Daily Storm

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Замглавы военной разведки Украины Скибицкий сообщил, что Киев консультируется с США перед ударами систем HIMARS

Замглавы военной разведки Украины Скибицкий сообщил, что Киев консультируется с США перед ударами систем HIMARS

По его словам, Вашингтон может отменить удары по конкретным целям, если они их не устраиваютУкраинская разведка консультируется с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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