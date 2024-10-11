WP: Зеленский стал более открытым для диалога с РФ из-за ослабления позиций

На фоне успешного наступления российских сил в Донбассе и провале операции ВСУ на территории Курской области позиции главы киевского режима Владимира Зеленского ослабли, поэтому теперь он стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с РФ, утверждает The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.