На фоне успешного наступления российских сил в Донбассе и провале операции ВСУ на территории Курской области позиции главы киевского режима Владимира Зеленского ослабли, поэтому теперь он стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с РФ, утверждает The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии