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Военное обозрение

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Лидер «Хизбаллы» пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев

Лидер «Хизбаллы» пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев

Насралла заявил, что если Запад не снимет с Сирии свои санкции, Ливан отправит в страны Евросоюза 1,5 миллиона сирийских беженцев.

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