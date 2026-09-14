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Царьград

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HR-эксперт Волкина указала, как корпоративы сделать эффективными

HR-эксперт Волкина указала, как корпоративы сделать эффективными

HR-эксперт Оксана Волкина рассказала о пользе корпоративных мероприятий. По её мнению, грамотно организованные тренинги сплачивают коллектив, тогда как застолья с алкоголем могут навредить атмосфере в больших компаниях.

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