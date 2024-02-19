Омбудсмен заявила о вербовке украинскими спецслужбами подростков в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что украинские спецслужбы вербуют подростков для вовлечения их в преступную деятельность на территории России, в частности для совершения диверсий и шпионажа.
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