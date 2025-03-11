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Царьград

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В Северске домашняя такса до смерти искусала грудного ребёнка

В Северске домашняя такса до смерти искусала грудного ребёнка

По словам знакомых с ситуацией, собака сильно ревновала хозяев к младенцу.Следственный отдел по ЗАТО Северск следственного управления Следственного комитета России по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".

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