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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейтон Уотсон о Николе Йокиче: «Мой баскетбольный IQ вырос просто благодаря игре рядом с ним»

Форвард Пейтон Уотсон, в межсезонье присоединившийся к « Кливленду », поделился, как на него повлияли 4 сезона, которые он провел в « Денвере » вместе со звездным центровым Николой Йокичем .

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