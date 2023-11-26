ВООПИиК: в Рязани снесли объект ОКН дом Постниковых

Речь идёт о доме № 42 на улице Садовой. Он является объектом культурного наследия. На паспорте объекта указано, что 7 сентября 2023 года начались восстановительно-реставрационные работы, закончиться они должны были в конце 2025 года.
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