Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём работников ЖКХ

Уважаемые сотрудники жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы трудитесь в исключительно важной отрасли, круглосуточно обеспечивая жизнедеятельность населенных пунктов — от мегаполисов до дачных поселков.