Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём работников ЖКХ

Уважаемые сотрудники жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы трудитесь в исключительно важной отрасли, круглосуточно обеспечивая жизнедеятельность населенных пунктов — от мегаполисов до дачных поселков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии