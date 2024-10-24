Юрий Подоляка: ВСУ на грани поражения: российские войска берут Селидово штурмом!

Отчет Юрия Подоляки о ситуации на фронтах СВО на утро 24 октября 2024 года. Российские войска активно продвигаются на нескольких направлениях — в Селидово, Горняке и Торецке, где украинская оборона слабеет под давлением штурмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии