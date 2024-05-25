«Что хотите делайте, нам нужна победа!»: Путин разнес оборонщиков за китайщину

Оборонщики в Королёве получили сигнал от президента России Владимира Путина. Срочный визит Путина в Королёв для встречи с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) объясняется необходимостью технологического прорыва для России, заявил в беседе с URA.
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