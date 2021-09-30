Мигрантов без урегулированного статуса начнут депортировать из России с 1 октября

С 1 октября стартует процесс выдворения из РФ иностранных граждан, оказавшихся на российской территории во время пандемии коронавируса и не урегулировавших до 30 сентября свой правовой статус, предоставляющий им право и дальше находиться в России.
С 1 октября стартует процесс выдворения из РФ иностранных граждан, оказавшихся на российской территории во время пандемии коронавируса и не урегулировавших до 30 сентября свой правовой статус, предоставляющий им право и дальше находиться в России.
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