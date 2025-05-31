Лун: Трамп хочет видеть правильный треугольник в отношениях США, России и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сбалансировать сотрудничество с РФ и КНР таким образом, чтобы они напоминали равносторонний треугольник, в котором все вершины одинаково удалены друг от друга.
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