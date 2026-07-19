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Nvidia представила модули Jetson T3000 и T2000: мощный ИИ перенесли прямо в роботов. Продажи начнутся в 2027 году

Nvidia представила модули Jetson T3000 и T2000: мощный ИИ перенесли прямо в роботов. Продажи начнутся в 2027 году

Новые системы на архитектуре Blackwell позволяют выполнять сложные ИИ-вычисления локально без постоянного подключения к облакуNvidia представила вычислительные модули Jetson T3000 и Jetson T2000 на архитектуре Blackwell, предназначенные для роботов, автономного транспорта, промышленного оборудования и других систем с локальным искусственным интеллектом (edge AI).

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