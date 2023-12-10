Представитель правительства Венгрии: цена вступления Украины в ЕС - €186 млрд

Венгрия выступает против евроинтеграции Украины, поскольку цена этого вопроса слишком высока для рядовых членов ЕС Об этом заявил в эфире радиостанции Kossuth замглавы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор.
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