Зенитчики ЮВО в Абхазии отразили ракетные удары авиационных и морских сил условного противника

Зенитчики ЮВО в Абхазии отразили ракетные удары авиационных и морских сил условного противника

Личный состав ракетных комплексов занял стартовые позиции, организовал систему связи и управления, привел технику из походного положения в боевое.

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