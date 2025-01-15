Что такое RedNote - китайская социальная сеть, которая покорила американцев, готовящихся к закрытию TikTok

Пока судьи Верховного суда обсуждают будущее TikTok в США, все больше американских пользователей социальных сетей обращаются к необычной альтернативе - Xiaohongshu или RedNote, чрезвычайно популярному приложению для социальных сетей в Китае, сообщает CNN.
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