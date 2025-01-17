Можно столкнуться с 10-метровыми паразитами, покупая самую распространенную и полезную рыбу: в каких видах обитают гельминты Ольга БезродняяХотя рыба может быть здоровой, безопасной и вкусной частью рациона, некоторые виды несут в себе риск заражения опасными паразитами.