Так вот где она была: стало известно, где обнаружилась Кейт Миддлтон

Эксперты оценили, как выглядит больная раком принцесса. Кейт Миддлтон показалась на публике в Шотландии LEGION-MEDIAФанаты Кейт Миддлтон получили неожиданный приятный сюрприз — в СМИ появились ее новые фото.
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