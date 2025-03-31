В Петербурге и Ленобласти пройдут температурные испытания теплосетей

Таким способом специалисты выявляют опасные участки трубопроводов С 31 марта по 4 апреля теплоэнергетические компании проведут 20 температурных испытаний в Санкт-Петербурге и 1 в Ленинградской области в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026.