В Петербурге и Ленобласти пройдут температурные испытания теплосетей

Таким способом специалисты выявляют опасные участки трубопроводов С 31 марта по 4 апреля теплоэнергетические компании проведут 20 температурных испытаний в Санкт-Петербурге и 1 в Ленинградской области в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии