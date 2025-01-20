Приглашаем к участию в студенческой конференции "Русская Мысль из Прошлого в Будущее" 21 января 2025 года, в день памяти мученика Михаила Новосёлова, в домовом храме св.
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Приглашаем к участию в студенческой конференции "Русская Мысль из Прошлого в Будущее" 21 января 2025 года, в день памяти мученика Михаила Новосёлова, в домовом храме св.
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