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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад первым применит ядерное оружие против РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад первым применит ядерное оружие против РФ

Экс-сотрудник аналитического отдела ЦРУ Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон предположил, что именно державы Запада задействуют ядерные типы вооружения в том случае, если они развяжут противостояние с Российской Федерацией.

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