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Регионы России

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Вирус в команде «Амур» привел к пропуску матчей хоккеистами

Вирус в команде «Амур» привел к пропуску матчей хоккеистами

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Андриевский подтвердил распространение вирусной инфекции в команде, из-за которой несколько игроков не смогли выйти на лёд в матче чемпионата КХЛ против «Трактора».

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