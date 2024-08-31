В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз

Эксгумация жертв Волынской резни является обязательным условием будущего вступления Украины в Европейский союз, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии изданию Do rzeczy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии