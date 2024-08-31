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В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз

В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз

Эксгумация жертв Волынской резни является обязательным условием будущего вступления Украины в Европейский союз, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии изданию Do rzeczy.

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