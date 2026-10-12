Пушилин сообщил о начале боев за шахту «Добропольская»

Военнослужащие Вооруженных сил России начали бои за шахту «Добропольская». Об этом 12 октября сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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