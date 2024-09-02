Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    плохо прицелился. надо было в голову быдлу стрелять. Или - в сердце.Драка мигрантов в...
  • Варлам Устрялов
    мутантов надо побыстрей повыгонять в их кишлачные степи."Восточная сказка...
  • Maxim
    Товсь, цельсь, пли..Драка мигрантов в...

Песков рассказал о жёстком разговоре Путина с Байденом в конце 2021 года

Песков рассказал о жёстком разговоре Путина с Байденом в конце 2021 года

Диалог двух президентов накануне СВО был напряжённым, рассказали в Кремле.В 2021 году во время телемоста между Путиным и Байденом произошёл напряженный диалог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх