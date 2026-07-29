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Авиалайнер пролетел 24 часа и установил рекорд по длительности и дальности полёта

Авиалайнер пролетел 24 часа и установил рекорд по длительности и дальности полёта

Самолет Airbus A350-1000ULR пролетел более 23 тысяч км по маршруту Мельбурн — Тулуза. Перелёт занял 24 часа 24 минуты, что является неофициальным рекордом дальности и длительности среди коммерческих рейсов.

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