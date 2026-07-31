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ИА Регнум

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Силовики рассказали, кто устраивает «картонные митинги» на Украине

Силовики рассказали, кто устраивает «картонные митинги» на Украине

«Картонные митинги» на Украине против отставки Михаила Фёдорова с должности главы минобороны организованы националистами по методичкам Запада, которые недовольны тем, что на фронт с его отставкой перестали принудительно мобилизировать всех подряд.

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