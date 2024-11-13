❗️Как и когда будут восстанавливать обвалившиеся мост в Джанкойском районе станет известно после полного обследования Главный инженер Службы автомобильных дорог Крыма Василий Сомов.
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❗️Как и когда будут восстанавливать обвалившиеся мост в Джанкойском районе станет известно после полного обследования Главный инженер Службы автомобильных дорог Крыма Василий Сомов.