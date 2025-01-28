Обувь на весну: 6 видов, которые обожают истинные француженки

Unsplash Француженки известны своим утонченным вкусом и умением быть элегантными в любой ситуации. Их стиль — это не про показную роскошь, а про детали, которые делают образ законченным, но при этом — самую чуточку небрежным.
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