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Обувь на весну: 6 видов, которые обожают истинные француженки

Обувь на весну: 6 видов, которые обожают истинные француженки

Unsplash Француженки известны своим утонченным вкусом и умением быть элегантными в любой ситуации. Их стиль — это не про показную роскошь, а про детали, которые делают образ законченным, но при этом — самую чуточку небрежным.

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