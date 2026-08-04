NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о совместных полетах на МКС

NASA хочет продлить договорённость с «Роскосмосом» о взаимных полётах на МКС ещё на год или полтора. Об этом сказала руководитель программы МКС Дана Вайгел на встрече с журналистами, посвящённой миссии Crew-13.
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