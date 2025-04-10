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Калуга-поиск

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Из-за ночной атаки БПЛА аэропорты Калуга и Внуково вводили ограничения

Из-за ночной атаки БПЛА аэропорты Калуга и Внуково вводили ограничения

Вечером 9 апреля в аэропортах Внуково и Калуга вводили временные ограничения, сообщала Росавиация. 9 апреля около 22 часов на страницах губернатора Калужской области Владислава Шапши в соцсетях появились первые сообщения об атаке беспилотников - на тот момент 6 БПЛА сбили в Кировском районе.

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