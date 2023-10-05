Стало известно о поддержке в конгрессе Трампа на пост спикера

Согласно сообщению конгрессмена Троя Нельса, многие американские законодатели планируют предложить экс-президенту США Дональду Трампу занять вакантный пост спикера палаты представителей на следующей неделе.
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