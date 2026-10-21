Глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News заявил, что его устроило бы мирное соглашение, замораживающее линию боевого соприкосновения в текущем виде, с потерей 25% территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Полиция заявила о...
- Дания призвала ЕС...
- ТО Минфин предложил ...
Удивительно насколько тупое это чмо! 30 лет плотной работы пиндосов с хохляндией и бывшая "родня" превратилась в свинарник незалежных от мозга кабанчиков. Их как собак бешенных на улицах отлавливают, волокут на убой - а они про незалежность визжат! Треть прячется в шкафах и под койками, треть слиняла за рубеж, убогие в окопы, - под мушку "упоротых". А как рот откроют - так все незалежные! Больные шизофреники. Один "незалежный" мечется по Европе, но и тут яйца уже в твердой пиндосовской руке.