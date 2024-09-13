Представлены новые герои СВО

Стало известно о новых подвигах российских военных. Капитан Иван Гороховский с подчиненными, рискуя жизнью, под плотным артиллерийским огнем наладил бесперебойную связь передовых подразделений с командованием.
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