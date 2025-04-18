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Уникальный оптоволоконный датчик обнаружения акустических волн в жидкости создали российские ученые

Уникальный оптоволоконный датчик обнаружения акустических волн в жидкости создали российские ученые

Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали инновационный оптоволоконный датчик обнаружения акустических волн в жидкости.

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