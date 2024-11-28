Онкология, «паллиативный статус», мнение об СВО: как живет Александр Буйнов

Telegram-канал SHOT написал, что певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус. Что известно о здоровье артиста, как он боролся с онкологией, как относится к СВО? Что известно о здоровье Буйнова KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии