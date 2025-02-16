Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25: умники и умницы О чем мы вспоминаем,...

Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25: умники и умницыО чем мы вспоминаем, когда говорим о флагманских смартфонах? Как правило, об огромных экранах, лютых камерах и полном отсутствии элементарного удобства — зато, что называется, «фишек на все деньги».