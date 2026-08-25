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Спорт Уик-Энд

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Михаил БОЯРСКИЙ: Сегодня тренеры «Зенита» избирают осторожную тактику - хочется чуть другого

Михаил БОЯРСКИЙ: Сегодня тренеры «Зенита» избирают осторожную тактику - хочется чуть другого

Я за агрессивный футбол, за прямые эмоции и за молниеносный прорыв к чужим воротам Как мы и обещали, сегодня публикуем вторую часть интервью с народным артистом России Михаилом Боярским, легендарным болельщиком «Зенита».

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