Опытный самолет Ил-96-400М совершил первый вылет в Воронеже

Широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М вмещает до 370 пассажиров.С аэродрома воронежского авиазавода совершил первый вылет широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М, сообщается на сайте правительства России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии