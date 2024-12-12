Артиллерия китайской морской пехоты На вооружении китайского Корпуса морской пехоты имеется широкий спектр артиллерийских систем различного назначения калибра от 82 до 122-мм.
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Артиллерия китайской морской пехоты На вооружении китайского Корпуса морской пехоты имеется широкий спектр артиллерийских систем различного назначения калибра от 82 до 122-мм.
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