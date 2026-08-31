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Фиджитал-центр ДВФУ претендует на звание образцового спортивного сооружения России

Фиджитал-центр ДВФУ претендует на звание образцового спортивного сооружения России

Фиджитал-центр Дальневосточного федерального университета вошёл в шорт-лист престижного IV Национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «АРЕНА».

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