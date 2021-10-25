В М

102 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Шалева
    Ей равных нет по совокупности ума и действий!"ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮ...
  • Нина Шалева
    Мы уже очень давно восхищаемся Маргаритой, и она крайне умный политик., талантливая и гениальная женщина!!!!!"ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮ...
  • gln0754 Семина
    Да я тоже считаю это оправданное сокращение численности населения,настоящая диверсия, судить нужно Предательство или ...Сатановский: Напо...

Разок дадим слабину и все это блм и ЛГБТК-шапито переедет из Америки к нам. 

Разок дадим слабину и все это блм и ЛГБТК-шапито переедет из Америки к нам. 

Модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, снялась у храма Василия Блаженного, обнажив грудь. Ролик завирусился в соцсетях и на модель хлынула война хейта.

Вернуться к статье
93
Обсудить
кормчий
Пороть принародно, чтобы неделю нельзя было не лечь не сесть !
Владимир Домнин
Автор считает народ дебилами. Думаю, что наоборот демонстрация этого неприглядного действа оздоровит общество. В 60-ые боролись со стилягами. Но это не пошло в народ, а было уделом "избранных", далеко не из-за борьбы.
юрий волковский
Эти действа не только не оздоровят общество, но постоянный вид этого вызывает сейчас отторжение, позже привыкание и принятие. Статья 121, вроде бы не отмененная, в рабочем состоянии не давала разгулу гомосексуализма. Сейчас это ширится и растет. Если лгбт не встретит сопротивления, то вас будут гнобить за традиционные взгляды. Вы будете меньшинство!
Владимир Домнин
Вам виднее. У меня лично не вызывает привыкания. А пытаются гнобить больше запутинцы, которые несут всякую чушь, лишь бы не вскрылась основная правда, что они сами пидорасы (в плохом смысле). Но если нормальные люди останутся в меньшинстве, то это в большей степени вина власти и большинства. Но я верю в наш народ.
Альбина Колесникова
НАДО победить это зло , что как нароста рассылается западом.
Виктор Сидоров
надо правильно выражаться какие-такие лбмгт\ёклмн есть словарь Даля-педерасты .. и многое становится ясно..
Yvan
Нет в словаре Даля такого слова.
Виктор Сидоров
есть ..наберите в поисковике..лбмт там нет..
Yvan
Вот вам словарь Даля онлайн. Нет там такого слова. Не употреблялось оно во времена Даля. https://www.slovardalja.net/ В четырёхтомнике Даля из моей библиотеки тоже нет. Не фантазируйте. А вот в словаре Ожегова уже есть и "педерастия" и "педераст": https://slovarozhegova.ru/ Но С. И. Ожегов - уже советский лингвист.

Картина дня

наверх