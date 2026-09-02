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Китай создал «маленький литограф» для 14-нм чипов

Китай создал «маленький литограф» для 14-нм чипов

Компания активно использует ИИ Компания Huiran Microelectronics представила собственную локализованную версию CD-SEM (Critical Dimension Scanning Electron Microscope).

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