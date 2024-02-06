В Нижнем Новгороде открылась выставка художника Николая Ростовцева

В Нижегородском государственном художественном музее «Искусство XX века» открылась персональная выставка заслуженного работника культуры России, кандидата педагогических наук, члена Союза художников России, преподавателя Нижегородского художественного училища Николая Ростовцева.
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