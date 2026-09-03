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Царьград

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Вэнс предсказал скорое наступление конца света и появление антихриста

Вэнс предсказал скорое наступление конца света и появление антихриста

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предсказал скорое наступление конца света и появление антихриста. В подкасте он отметил опасности использования ИИ и поддержал Дональда Трампа в связи с ИИ-фотографией, изображающей его в образе Иисуса.

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