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Конгрессмен Голден призвал Харрис потрудиться, чтобы заслужить голоса

Конгрессмен Голден призвал Харрис потрудиться, чтобы заслужить голоса

Конгрессмен-демократ Джаред Голден заявил, что не будет брать на себя обязательство голосовать за вице-президента США Камалу Харрис на съезде Демократической партии, где должен быть определен кандидат от партии на президентский пост, передает The Hill.

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