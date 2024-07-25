Конгрессмен Голден призвал Харрис потрудиться, чтобы заслужить голоса

Конгрессмен-демократ Джаред Голден заявил, что не будет брать на себя обязательство голосовать за вице-президента США Камалу Харрис на съезде Демократической партии, где должен быть определен кандидат от партии на президентский пост, передает The Hill.
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